Приходько: крупный жилой массив в Горловке частично обесточен В донецкой Горловке частично обесточен крупный жилой массив

Москва26 апр Вести.Из-за аварийной ситуации один из крупных жилых массивов Горловки Донецкой Народной Республики частично обесточен. Информацию в MAX разместил мэр города Иван Приходько.

В связи с аварийной ситуацией частично обесточен жилой массив "Строитель" говорится в сообщении

Специалисты предпринимают все необходимые меры для устранения аварии.

Ранее Приходько сообщал, что 27 апреля с 09.00 до 16.00 часов ряд улиц в Горловке будет отключен от электроэнергии. По сведениям Горловского Восточного РЭС, будут проводиться ремонтные работы.