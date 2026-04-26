Москва26 апрВести.Из-за аварийной ситуации один из крупных жилых массивов Горловки Донецкой Народной Республики частично обесточен. Информацию в MAX разместил мэр города Иван Приходько.
В связи с аварийной ситуацией частично обесточен жилой массив "Строитель"говорится в сообщении
Специалисты предпринимают все необходимые меры для устранения аварии.
Ранее Приходько сообщал, что 27 апреля с 09.00 до 16.00 часов ряд улиц в Горловке будет отключен от электроэнергии. По сведениям Горловского Восточного РЭС, будут проводиться ремонтные работы.