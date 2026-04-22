Москва22 апрВести.Двукратный чемпион зимних Паралимпийских игр 2026 года Иван Голубков рассказал, что про него планируют снять документальный фильм.
В беседе с NEWS.ru спортсмен отметил, что старается уделять время каждому журналисту.
У меня сейчас все расписано до конца мая. Начали снимать документальный фильм обо мне. Я не думал, что будет такое вниманиесказал Голубков
19 марта президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле вручил российским чемпионам Паралимпиады в Италии ордена Дружбы. Награждая Голубкова, глава государства встал на колено.