Лыжник Голубков рассказал, что про него планируют снять документальный фильм

Москва22 апр Вести.Двукратный чемпион зимних Паралимпийских игр 2026 года Иван Голубков рассказал, что про него планируют снять документальный фильм.

В беседе с NEWS.ru спортсмен отметил, что старается уделять время каждому журналисту.

У меня сейчас все расписано до конца мая. Начали снимать документальный фильм обо мне. Я не думал, что будет такое внимание сказал Голубков

19 марта президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле вручил российским чемпионам Паралимпиады в Италии ордена Дружбы. Награждая Голубкова, глава государства встал на колено.