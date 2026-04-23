В Подмосковье запрещено продавать бензин и топливо несовершеннолетним

Продажу бензина и топлива детям запретила Мособлдума В Подмосковье запрещено продавать бензин и топливо несовершеннолетним

Москва23 апр Вести.В Московской области введен запрет на продажу бензина и топлива несовершеннолетним гражданам. О решении, принятом депутатами Московской областной думы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Принятый закон вводит прямой запрет на продажу бензина, дизельного топлива, газа и смазочных материалов лицам, не достигшим 18 лет говорится в сообщении

Исключение касается подростков, которые официально имеют водительские удостоверения, разрешающие управлять мопедами или легкими мотоциклами. Продавцы АЗС обязаны будут проверять документы при продаже.

Принятое решение направлено на снижение аварийности с участием мототехники, в том числе питбайков и квадроциклов, подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.