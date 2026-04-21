Москва21 апр Вести.Прокуратура Центрального административного округа Москвы контролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщило столичное надзорное ведомство.

Предварительно, поздно вечером 20 апреля на улице Садовая-Черногрязская водитель Mercedes столкнулась с электровелосипедом, автомобилем такси, с последующим наездом на место производства ремонтных работ, а затем еще с несколькими транспортными средствами.

В результате аварии водитель электровелосипеда скончался на месте, женщина-пассажир автомобиля Мицубиси скончалась в медицинском учреждении, есть пострадавшие говорится в сообщении, опубликованном в канале столичной прокуратуры в мессенджере MAX

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП, находятся на контроле.