Москва14 мая Вести.Прокуратура Москвы выступила инициатором возбуждения уголовного дела против Александра Долгополова. Об этом надзорное ведомство сообщило в мессенджере MAX.

Отмечается, что в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена видеозапись выступления комика. По данным прокуратуры, находящийся за пределами Российской Федерации Долгополов не позднее 20 декабря 2024 года публично сделал заявление, оскорбляющее память защитников Отечества, унижающее честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны и умаляющее значение их подвига.

Материалы прокурорской проверки в отношении 31-летнего Александра Долгополова направлены для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) говорится в публикации ведомства

Решение по данному факту будет принято в установленном законом порядке.