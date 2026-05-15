Прокуратура выявила нарушения на предприятии в Приморье, где погибла сотрудница В Приморье работодатель заплатит семье погибшей на производстве 2,3 млн рублей

Москва15 мая Вести.Прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства охраны труда на предприятии Красноармейского муниципального округа, где погибла сотрудница, суд удовлетворил и взыскал с работодателя 2,3 млн рублей в пользу ее семьи, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства Приморского края.

Установлено, что в феврале 2026 года в цехе по переработке древесины в селе Рощино на работницу с эстакады упало бревно. В больнице она скончалась от полученных травм. Расследование показало, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда. В целях защиты прав супруга - участника СВО и детей погибшей прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с организации-работодателя компенсации морального вреда в пользу близких родственников.

Суд требования удовлетворил и взыскал 2,3 млн рублей в пользу членов семьи погибшей отмечается в сообщении

Исполнение решения суда поставлено на контроле прокуратуры.