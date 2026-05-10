Москва10 маяВести.В Казани прошла торжественная церемония прощания с помощником премьер-министра Татарстана по СВО, бывшим федеральным инспектором по республике генералом Ренатом Тимерзяновым, сообщается на сайте главы Татарстана.
Легендарный борец с организованной преступностью в республике скончался 8 мая на 72-м году жизни. Проводить Рената Тимерзянова в последний путь пришли его коллеги, родственники и друзья, а также члены правительства республики.
Открывая церемонию, глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что Ренат Тимерзянов был примером для всех.
Я считаю, что он - образец того, каким и должен быть милиционер, а сегодня - полицейскийуказал Рустам Минниханов
В ходе церемонии прощания также были зачитаны соболезнования от государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева и полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.