В Казани проводили в последний путь генерала Рената Тимерзянова

Москва10 мая Вести.В Казани прошла торжественная церемония прощания с помощником премьер-министра Татарстана по СВО, бывшим федеральным инспектором по республике генералом Ренатом Тимерзяновым, сообщается на сайте главы Татарстана.

Легендарный борец с организованной преступностью в республике скончался 8 мая на 72-м году жизни. Проводить Рената Тимерзянова в последний путь пришли его коллеги, родственники и друзья, а также члены правительства республики.

Открывая церемонию, глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что Ренат Тимерзянов был примером для всех.

Я считаю, что он - образец того, каким и должен быть милиционер, а сегодня - полицейский указал Рустам Минниханов

В ходе церемонии прощания также были зачитаны соболезнования от государственного советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева и полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.