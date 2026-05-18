Москва18 мая Вести.Благодаря возросшей самостоятельности и независимости современные женщины больше не ждут партнера для создания семьи и прибегают к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Однако со временем у ребенка зачастую возникает чувство нехватки мужского присутствия в его воспитании. Об этом рассказала ИС "Вести" кандидат социологических наук, семейный психолог, Анетта Орлова.

Она поделилась своим наблюдением: сначала женщина фокусируется на учебе и карьере, потом на путешествиях и наслаждениях. И только после 35-36 лет, когда возможности организма резко снижаются, а искать партнера на роль отца ребенку уже времени нет, женщина обращается к услугам экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Какое поколение детей тогда вырастет, если мама делает это только для себя? Как и где у ребенка, если это сын, будут примеры, как ухаживать за женщиной, что нужно делать по дому - это тогда надо государству уже думать о том, что в школах надо больше педагогов-мужчин, в секциях нужно, чтобы наставники были мужчины, чтобы мужская часть где-то присутствовала в жизни. По факту, если мы с вами посмотрим, ведь огромное количество женщин воспитывают сами своих детей сейчас, и государство помогает. Но здесь все-таки это матери-одиночки. Отцы есть, но они каким-то образом выбыли из жизни, например, погиб отец. Таких тоже очень много. Поэтому для детей, у которых дома нет вот этой отцовской фигуры, нужны места, где они могут приходить и там будут их учить социально одобряемому поведению. Соло-материнство и кризис отцовства чем страшны? Тем, что нет отцовской фигуры. И тогда мальчики начинают искать его среди других "авторитетов". И если государство им не предоставит эти одобряемые ролевые модели, они могут искать совсем другие. И чем больше преподавателей-мужчин будет в образовательных учреждениях, тем легче будет вырасти этим детям считает Орлова

Ранее руководитель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович заявила, что в России не хватает награды "Отцовская слава".