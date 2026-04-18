Москва18 апр Вести.Росавиация отменила ограничения на полеты в аэропорту Пулково, где вводились усиленные меры безопасности на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов отмечается в канале "Говорит Росавиация" в мессенджере MAX

Усиленные меры безопасности в воздушных воротах Санкт-Петербурга действовали порядка 2 часов. За это время в Ленинградской области было уничтожено 27 украинских БПЛА.