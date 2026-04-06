Пушилин: ВС РФ ведут бои в Красном Лимане и на северо-восточных окраинах города

Пушилин: фиксируем бои в Красном Лимане и на северо-восточных окраинах

Москва6 апр Вести.Российские военнослужащие ведут бои непосредственно в городе Красный Лиман, а также на его северо-восточных окраинах. Об этом информационной службе "Вести" сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По словам Пушилина, за минувшую неделю подразделения ВС РФ продолжили освобождение территории ДНР, продвигаясь практически по всей линии фронта.

[ВС РФ] выбивают противника с укрепленных позиций, что создает необходимые предпосылки для продвижения в том числе и Краматорско-Славянской агломерации, которая лежит сейчас в основе, наверное, нескольких операций. Краснолиманское направление – здесь мы фиксируем непосредственно бои в самом Красном Лимане на северо-восточных окраинах данного населенного пункта. Также мы видим, что после освобождения Александровки здесь развязались в ее окрестностях основные боевые действия сообщил Пушилин

Ранее он сообщил, что российские подразделения на пути к Славянску освобождают Красный Лиман и продвигаются к Святогорску.