Пушилин рассказал, кому отдадут жилье уехавших из ДНР в недружественные страны

Москва22 апр Вести.Жилье граждан Донецкой Народной Республики, уехавших в недружественные страны, передадут нуждающимся людям. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава региона Денис Пушилин.

Как напомнило агентство, с 2023 года в новых регионах России проводят массовую инвентаризацию недвижимости, которая направлена на защиту прав собственников согласно российскому законодательству. Отмечается, что изначально выданные на Украине документы планировалось подать в Росреестр до 1 января 2028 года, но позже сроки были сокращены до июля текущего года.

С учетом того, что часть жителей выехала в недружественные страны, в том числе на Украину, и не предполагает возвращения, то те сроки, которые были ранее определены, являлись неким сдерживающим фактором для распределения бесхозного жилья… Все стадии в рамках российского законодательства пройдены для выдачи [жилья] непосредственно тем, кто в этом нуждается сказал Пушилин

По его словам, бесхозное жилье граждан ДНР, которые уехали в недружественные страны, уже было использовано в качестве компенсационного. Пушилин добавил, что после истечения сроков упрощенной регистрации каждый человек сможет оформить все необходимые документы через суд.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что одна из главных задач, которые стоят перед властями региона, – выявить бесхозяйное жилье и обеспечить его передачу в государственную собственность.