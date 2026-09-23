Пушилин рассказал о главной задаче в ДНР на осенне-зимний период Пушилин: главная задача – обеспечить жителей ДНР осенью и зимой всем необходимым

Москва23 сен Вести.Главная задача властей Донецкой Народной Республики на осенне-зимний период – обеспечить жителей региона всеми необходимыми ресурсами. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, для выполнения этой задачи в регионе диверсифицируют энергоносители и обеспечивают ими все социально значимые объекты.

Рассредотачиваем все возможности, чтобы не зависеть от каких-то одних и тех же энергоносителей. Поэтому здесь и муниципалитетам соответствующие задачи даны. И в целом мы здесь и по дизель-генераторам, которыми обеспечены там все социальные объекты и прочее, то есть, не только дизельным генераторами, но и газопоршневыми установками. В общем, целая такая инфраструктура, которая видоизменяется исходя из тех рисков, которые есть, потому что наша задача – в осенне-зимний период для жителей по максимуму обеспечить все-все необходимые ресурсы заявил он

Ранее Пушилин сообщил, что власти Донецкой Народной Республики планируют увеличить уровень газификации региона до 74% к 2033 году.