Пушилин рассказал об ожесточенных боях близ Николаевки в ДНР

Пушилин сообщил об ожесточенных боях близ Николаевки в ДНР Пушилин рассказал об ожесточенных боях близ Николаевки в ДНР

Москва26 окт Вести.На пути к населенному пункту Николаевка Донецкой Народной Республики (ДНР) ведутся ожесточенные бои. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал глава региона Денис Пушилин.

По его словам, противник у города проводит контратаки.

Я вам честно скажу, ожесточеннейшие боестолкновения на пути к Николаевке и к юго-восточным окраинам Славянска. Противник упирается, постоянно проводит контратаки сказал Пушилин

Также глава ДНР проинформировал о том, что Вооруженные силы России берут в охват населенный пункт Дружковка.