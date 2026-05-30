Москва30 маяВести.Российский президент Владимир Путин поздравил с юбилеем эстрадную певицу, актрису, народную артистку России Роксану Бабаян.
Российский лидер в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отметил активную гражданскую позицию артистки и подчеркнул, что ее общественная и благотворительная работа заслуживает особого уважения.
Уважаемая Роксана Рубеновна! Примите поздравления с юбилеем. Преданные поклонники отечественной эстрады искренне любят и ценят вас за талант и яркое, многогранное творчество, преданность искусству и своему призваниюследует из телеграммы
Он также пожелал Бабаян доброго здоровья и бодрости духа.
Народная артистка России родилась 30 мая 1946 года. В этом году Бабаян исполнилось 80 лет.