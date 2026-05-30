Путин поздравил Роксану Бабаян с 80-летием Путин поздравил певицу Роксану Бабаян с днем рождения

Москва30 мая Вести.Российский президент Владимир Путин поздравил с юбилеем эстрадную певицу, актрису, народную артистку России Роксану Бабаян.

Российский лидер в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отметил активную гражданскую позицию артистки и подчеркнул, что ее общественная и благотворительная работа заслуживает особого уважения.

Уважаемая Роксана Рубеновна! Примите поздравления с юбилеем. Преданные поклонники отечественной эстрады искренне любят и ценят вас за талант и яркое, многогранное творчество, преданность искусству и своему призванию следует из телеграммы

Он также пожелал Бабаян доброго здоровья и бодрости духа.

Народная артистка России родилась 30 мая 1946 года. В этом году Бабаян исполнилось 80 лет.