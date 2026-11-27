Москва27 нояВести.Президент России Владимир Путин в пятницу, 27 ноября, примет участие в церемонии поднятия флага на новом атомном подводном крейсере "Пермь". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Церемония пройдет в Северодвинске Архангельской области.
Сегодня церемония подъема военно-морского флага на атомной подводной лодке "Пермь", президент принимает участиесказал Песков
Также пресс-секретарь президента сообщил, что Путин проведет в Северодвинске совещание по развитию атомного подводного флота.