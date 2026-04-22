Москва22 апр Вести.Российский лидер Владимир Путин присвоил Академии ФСБ России имя Феликса Дзержинского. Соответствующий указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В тексте документа подчеркивается значимость академии для профессиональной подготовки кадров, работающих в интересах органов ФСБ РФ, а также отмечается роль Дзержинского в обеспечении государственной безопасности. Указ вступает в силу с момента его подписания.

Феликс Дзержинский — советский государственный и партийный деятель, революционер. Родился 11 сентября 1877 года. В период с 1906 по 1917 годы неоднократно подвергался арестам, в общей сложности провел 11 лет в тюрьмах и на каторге. После Февральской революции 1917 года был освобожден и вошел в состав Московского комитета РСДРП(б).