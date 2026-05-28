Путин в поздравлении пограничникам отметил их решительность и бесстрашие

Москва28 мая Вести.Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника, отметив их решительность и бесстрашие в ходе спецоперации.

На протяжении всей истории пограничники отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и ее народу, подчеркнул президент в поздравлении.

Поздравляю личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ России с праздником, Днем пограничника сказал Путин

Российский лидер отметил, что в памяти России навсегда останется мужество и стойкость пограничников, которые в июне 1941 года вступили в схватку с нацистами и задержали продвижение нацистской Германии своей самоотверженностью. Путин подчеркнул вклад пограничников в предотвращение незаконного пересечения границ не только во времена Великой Отечественной войны, но и при выполнении интернационального долга в Афганистане.

В наши дни, в ходе специальной военной операции, вы на деле доказываете свой профессионализм. В самых сложных, нестандартных ситуациях действуйте бесстрашно и решительно добавил президент

Глава российского государства заявил, что сегодня Пограничная служба ФСБ РФ – это надежное звено в обеспечении безопасности страны и граждан России. Он заверил, что страна и дальше будет делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры, а также всестороннего, качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности подразделений.

В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную боевую работу подчеркнул Путин

Президент России выразил уверенность, что сотрудники пограничной службы ФСБ России и впредь будут добросовестно выполнять поставленные задачи, вносить свой весомый вклад в защиту Отечества от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов.