Путин включил Цивилева в состав совета по обеспечению потребностей ВС РФ Цивилев вошел в состав координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Москва12 мая Вести.Глава Минэнерго Сергей Цивилев вошел в состав Координационного совета при правительстве России по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Внести в состав Координационного совета при правительстве Российской Федерации по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований … изменение, включив в него Цивилева С.Е. говорится в документе

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ был создан по указу главы государства в октябре 2022 года. Основные задачи совета – координация деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе проведения спецоперации.