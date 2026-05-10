Путин назвал Лариджани человеком, с которым можно было договариваться

США в Иране убили того, с кем можно было договариваться, заявил Путин Путин назвал Лариджани человеком, с которым можно было договариваться

Москва10 мая Вести.Президент России Владимир Путин охарактеризовал погибшего секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани как мудрого и дальновидного политика, подчеркнув, что с ним можно было выстраивать конструктивный диалог.

Российский лидер в беседе с журналистами выразил сожаление в связи с гибелью секретаря иранского Высшего совета национальной безопасности.

Он умел слушать, слышал, реагировал на все сказал Путин

Он также отметил, что неоднократно встречался с иранским секретарем.

В послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи российский президент также назвал Лариджани "настоящим другом" России. По словам Путина, иранский политик внес большой вклад в развитие стратегического партнерства между Москвой и Тегераном.

Али Лариджани погиб в ночь на 17 марта 2026 года в результате израильского авиаудара по Тегерану. Вместе с ним жертвами атаки стали его сын, заместитель по вопросам безопасности и несколько телохранителей.

Похороны Лариджани прошли в Тегеране 18 марта. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за смерть секретаря Совбеза.

Позднее иранская армия нанесла удар возмездия по аэропорту Бен-Гурион в Израиле в ответ на гибель. Были поражены израильские самолеты-дозаправщики. ВС республики подчеркнули, что продолжат наносить ответные удары по объектам, связанным с США и Израилем, в качестве ответных мер.