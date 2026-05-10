Москва10 маяВести.Президент России Владимир Путин охарактеризовал погибшего секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани как мудрого и дальновидного политика, подчеркнув, что с ним можно было выстраивать конструктивный диалог.
Российский лидер в беседе с журналистами выразил сожаление в связи с гибелью секретаря иранского Высшего совета национальной безопасности.
Он умел слушать, слышал, реагировал на всесказал Путин
Он также отметил, что неоднократно встречался с иранским секретарем.
В послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи российский президент также назвал Лариджани "настоящим другом" России. По словам Путина, иранский политик внес большой вклад в развитие стратегического партнерства между Москвой и Тегераном.
Али Лариджани погиб в ночь на 17 марта 2026 года в результате израильского авиаудара по Тегерану. Вместе с ним жертвами атаки стали его сын, заместитель по вопросам безопасности и несколько телохранителей.
Похороны Лариджани прошли в Тегеране 18 марта. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за смерть секретаря Совбеза.
Позднее иранская армия нанесла удар возмездия по аэропорту Бен-Гурион в Израиле в ответ на гибель. Были поражены израильские самолеты-дозаправщики. ВС республики подчеркнули, что продолжат наносить ответные удары по объектам, связанным с США и Израилем, в качестве ответных мер.