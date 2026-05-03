Сбит шестой беспилотник, летевший в направлении Москвы

ПВО сбила шестой беспилотник, летевший к Москве 3 мая Сбит шестой беспилотник, летевший в направлении Москвы

Москва3 мая Вести.Расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили еще один дрон, летевший к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Информация о сбитом БПЛА была опубликована градоначальником в мессенджере MAX в 13.15 по московскому времени.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков говорится в заявлении

Таким образом, общее количество беспилотных летательных аппаратов, уничтоженных на подлете к Москве с начала суток 3 мая, увеличилось до шести единиц.