Москва17 маяВести.Воздушная гавань Калуги - аэропорт Грабцево - ввела временный запрет на прием и выпуск пассажирских самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.

О введении ограничений стало известно в 13.07.

Принятое решение продиктовано необходимостью гарантировать безопасность полетов.

Об отмене ограничений будет сообщено дополнительно.