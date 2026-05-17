Москва17 маяВести.Воздушная гавань Калуги - аэропорт Грабцево - ввела временный запрет на прием и выпуск пассажирских самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.
О введении ограничений стало известно в 13.07.
Аэропорт Калуга (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписал Артем Кореняко
Принятое решение продиктовано необходимостью гарантировать безопасность полетов.
Об отмене ограничений будет сообщено дополнительно.