Москва30 авг Вести.На территории Саратовской области объявлена ракетная опасность, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Местным жителям необходимо покинуть улицы и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

Объявлена ракетная опасность на территории Саратовской области 30.08.2026. При звуках сирен отойдите от окон. Пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между несущими сплошными стенами и не имеют окон