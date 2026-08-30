Москва30 авгВести.На территории Саратовской области объявлена ракетная опасность, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Местным жителям необходимо покинуть улицы и укрыться в помещениях со сплошными стенами.
Объявлена ракетная опасность на территории Саратовской области 30.08.2026. При звуках сирен отойдите от окон. Пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между несущими сплошными стенами и не имеют оконговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Временно прекратил работу аэропорт Саратова.