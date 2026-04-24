Расписание некоторых пригородных поездов на МЦД-2 изменится 25 и 26 апреля

Расписание пригородных поездов на МЦД-2 изменится 25 и 26 апреля Расписание некоторых пригородных поездов на МЦД-2 изменится 25 и 26 апреля

Москва24 апр Вести.С 25 по 27 апреля, а также 1-4 мая изменится расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений. Об этом сообщила Московская железная дорога (МЖД).

Всего планируется обновить 3,4 км пути. Первые технологические "окна" назначены с 01:00 25 апреля до 01:00 27 апреля, с 01:00 1 мая до 01:00 4 мая говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЖД

Изменения связаны с ремонтом пути на участке Тушино – Подмосковная. За указанное время специалисты демонтируют старую и уложат новую рельсошпальную решетку, проведут глубокую очистку щебеночного балласта, сварят и выправят пути.