Прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка в Нижневартовске

Москва17 мая Вести.Ребенок пострадал в результате нападения собаки в Нижневартовске, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По предварительным данным, на семилетнего мальчика напало безнадзорное животное.

Прокуратура г. Нижневартовска организовала проверку по факту нападения безнадзорной собаки на ребенка говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

В результате инцидента ребенок получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение. Степень тяжести травм, полученных мальчиком, пока не уточняется.