Москва17 маяВести.Ребенок пострадал в результате нападения собаки в Нижневартовске, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
По предварительным данным, на семилетнего мальчика напало безнадзорное животное.
Прокуратура г. Нижневартовска организовала проверку по факту нападения безнадзорной собаки на ребенкаговорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
В результате инцидента ребенок получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение. Степень тяжести травм, полученных мальчиком, пока не уточняется.