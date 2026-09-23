Рэперу Птахе оставили в силе штраф за пропаганду наркотиков Мосгорсуд оставил в силе штраф рэперу Птаха пропаганду наркотиков

Москва23 сен Вести.Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского районного суда, оштрафовавшего рэпера Птаху (Давида Нуриева) по делу о пропаганде наркотиков в треках, сообщила РИА Новости адвокат Валентина Зайченко.

Она отметила, что решение апелляционной инстанции будет оспорено во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Давид считается привлеченным к административной ответственности… Мы не согласны с данным решением, основное, что мы утверждали как в суде первой инстанции, так и сейчас, — это отсутствие доказательств распространения спорных треков именно Давидом сказала Зайченко

Она добавила, что исполнитель придерживается позиции нулевой терпимости к употреблению и распространению наркотиков.

Основанием для привлечения рэпера к административной ответственности стали композиции "Не поздно", "Не могу" и "Монолог", в которых правоохранительные органы обнаружили положительную оценку запрещенным веществам.