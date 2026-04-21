Рейсы Azur Air задерживаются в России и Таиланде по техническим причинам

Москва21 апр Вести.Несколько рейсов Azur Air задерживаются в России и Таиланде по техническим причинам, а также из-за позднего прибытия воздушных судов. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По техническим причинам и в связи с поздним прибытием воздушных судов объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпании "АЗУР эйр" по маршрутам Пхукет – Красноярск, Красноярск - Пхукет, Пхукет - Новосибирск, Внуково - Пхукет, Пхукет – Внуково говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Организованы надзорные мероприятия, направленные на соблюдение исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейсов.