Москва12 маяВести.Во вторник, 12 мая, в аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации в мессенджере MAX. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
На момент публикации срок действия ограничений не уточняется. Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов на официальном сайте аэропорта или у авиакомпаний. Информация о снятии ограничений будет опубликована дополнительно.
В свою очередь, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении плана "Ковер", который подразумевает ограничения для вылета и прилета самолетов.