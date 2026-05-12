Росавиация: аэропорт Пензы временно прекратил прием и выпуск рейсов Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Пензы

Москва12 мая Вести.Во вторник, 12 мая, в аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации в мессенджере MAX. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

На момент публикации срок действия ограничений не уточняется. Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов на официальном сайте аэропорта или у авиакомпаний. Информация о снятии ограничений будет опубликована дополнительно.

В свою очередь, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении плана "Ковер", который подразумевает ограничения для вылета и прилета самолетов.