Росавиация: аэропорты Уфы и Костромы временно закрыты Аэропорт Иваново отправляет самолеты по согласованию

Москва27 июл Вести.Авиасообщение приостановлено в аэропортах Уфы и Костромы в целях безопасности. А в городе Иваново воздушная гавань отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщили пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Иваново (Южный) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани уточнили в пресс-службе Росавиации в МАХ

В ведомстве предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов.