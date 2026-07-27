Москва27 июлВести.Авиасообщение приостановлено в аэропортах Уфы и Костромы в целях безопасности. А в городе Иваново воздушная гавань отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщили пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Иваново (Южный) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниуточнили в пресс-службе Росавиации в МАХ
В ведомстве предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов.