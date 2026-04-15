Москва15 апрВести.Аэропорт Ульяновска временно закрыли по распоряжению Росавиации, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетовуточняется в публикации
Аэропорт не только не принимает рейсы, но и не отправляет самолеты, которые должны были следовать из данной авиагавани.
Ранее Росавиация сообщила о временном закрытии аэропортов Саратова и Пензы. В случае Пензенской области по-прежнему полностью закрыто воздушное пространство над регионом.