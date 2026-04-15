Росавиация: ограничена работа аэропорта в Ульяновске В Ульяновске приостановили работу аэропорта

Москва15 апр Вести.Аэропорт Ульяновска временно закрыли по распоряжению Росавиации, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов уточняется в публикации

Аэропорт не только не принимает рейсы, но и не отправляет самолеты, которые должны были следовать из данной авиагавани.

Ранее Росавиация сообщила о временном закрытии аэропортов Саратова и Пензы. В случае Пензенской области по-прежнему полностью закрыто воздушное пространство над регионом.