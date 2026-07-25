Москва25 июлВести.В аэропорту Калуги действует режим временных ограничений на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.
Аэропорт Калуга (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписал Артем Кореняко
Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности авиаперелетов.
О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.
Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов на онлайн-табло аэропорта.