Москва25 июл Вести.В аэропорту Калуги действует режим временных ограничений на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Аэропорт Калуга (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написал Артем Кореняко

Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности авиаперелетов.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейсов на онлайн-табло аэропорта.