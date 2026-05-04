Ограничения на полеты в аэропортах Самары и Ульяновска сняты

Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Самары и Ульяновска Ограничения на полеты в аэропортах Самары и Ульяновска сняты

Москва4 мая Вести.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропортах Самары ("Курумоч") и Ульяновска ("Баратаевка"). Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения были введены накануне вечером: в Ульяновске — в 23:34 мск, в Самаре — в 23:42 мск. Они, как уточнялось ранее, носили профилактический характер и были направлены на обеспечение безопасности полетов.

В настоящее время оба аэропорта вернулись к штатному режиму работы. Специалисты авиагаваней проводят необходимые процедуры для восстановления регулярности рейсов. Пассажирам, которые могли столкнуться с задержками, рекомендуется уточнять актуальное время вылета на сайтах аэропортов или у авиакомпаний.