Росавиация временно закрыла аэропорты Калуги и Нижнего Новгорода Аэропорты Калуги и Нижнего Новгорода приостановили прием и выпуск самолетов

Москва27 июл Вести.В утренние часы 27 июля работа двух российских авиагаваней — Калуги и Нижнего Новгорода была приостановлена. Как сообщили в Росавиации, аэропорты Грабцево и Чкалов временно не принимают и не отправляют воздушные суда.

В ведомстве в мессенджере MAX уточнили, что ограничения на прием и выпуск рейсов введены для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам и авиакомпаниям рекомендовано следить за оперативной информацией на официальных сайтах аэропортов и у авиаперевозчиков.

О сроках возобновления работы авиагаваней пока не сообщается.