Москва12 маяВести.Во вторник, 12 мая, были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова ("Донское"). Об этом сообщила Росавиация в мессенджере МAX.
В ведомстве уточнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
К настоящему моменту время сроки действия ограничений не уточняются. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов на официальном сайте аэропорта Тамбова или у авиакомпаний. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.