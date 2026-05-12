В аэропорту Тамбова действуют временные ограничения на полеты

Москва12 мая Вести.Во вторник, 12 мая, были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тамбова ("Донское"). Об этом сообщила Росавиация в мессенджере МAX.

В ведомстве уточнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

К настоящему моменту время сроки действия ограничений не уточняются. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов на официальном сайте аэропорта Тамбова или у авиакомпаний. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.