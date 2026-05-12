Росавиация закрыла аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода

Москва12 мая Вести.Аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно прекратили обслуживание рейсов. Об этом сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Аэропорт Казань, аэропорт Нижнекамск (Бегишево), аэропорт Нижний Новгород (Чкалов): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написал Артем Кореняко

Отмечается, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.Ранее сообщалось о закрытии аэрогаваней Саратова, Чебоксар, Ульяновска и Саранска.