Москва12 маяВести.Аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно прекратили обслуживание рейсов. Об этом сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в мессенджере MAX.
Аэропорт Казань, аэропорт Нижнекамск (Бегишево), аэропорт Нижний Новгород (Чкалов): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписал Артем Кореняко
Отмечается, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.Ранее сообщалось о закрытии аэрогаваней Саратова, Чебоксар, Ульяновска и Саранска.