Москва6 апрВести.Аэропорты сразу трех городов на юге России возобновили работу после длительного периода ограничений, введенных 5 апреля, сообщает Росавиация в Telegram-канале.
В прежнем режиме пассажиров начнут обслуживать в авиагаванях Геленджика, Краснодара и Сочи.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовуказали в ведомстве
Работа аэропортов на юге России была остановлена в связи с угрозой беспилотников. К часу ночи 6 апреля количество задержанных в Краснодаре и Сочи рейсов почти достигло 200.