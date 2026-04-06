Росавиция объявила об открытии трех аэропортов на юге России

Москва6 апр Вести.Аэропорты сразу трех городов на юге России возобновили работу после длительного периода ограничений, введенных 5 апреля, сообщает Росавиация в Telegram-канале.

В прежнем режиме пассажиров начнут обслуживать в авиагаванях Геленджика, Краснодара и Сочи.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов указали в ведомстве

Работа аэропортов на юге России была остановлена в связи с угрозой беспилотников. К часу ночи 6 апреля количество задержанных в Краснодаре и Сочи рейсов почти достигло 200.