Росгвардия оцепила жилой дом в Сызрани, пострадавший при атаке БПЛА

Росгвардия оцепила пострадавший при атаке БПЛА дом в Сызрани Росгвардия оцепила жилой дом в Сызрани, пострадавший при атаке БПЛА

Москва22 апр Вести.Сотрудники Росгвардии оцепили пострадавший при беспилотной атаке жилой дом в Сызрани, организована охрана имущества жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Приволжскому федеральному округу.

Отмечается, что сотрудники вневедомственной охраны оказывают содействие поисково-спасательным группам МЧС.

Группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области обследуют места возможного нахождения обломков сбитых БПЛА говорится в сообщении

В результате атаки БПЛА на Сызрань частично обрушился подъезд жилого дома на Астраханской улице. По последним данным, погибли два человека, их тела извлекли из-под обломков. Пострадали 12 жильцов, троих госпитализировали.