Москва22 апрВести.Сотрудники Росгвардии оцепили пострадавший при беспилотной атаке жилой дом в Сызрани, организована охрана имущества жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Приволжскому федеральному округу.
Отмечается, что сотрудники вневедомственной охраны оказывают содействие поисково-спасательным группам МЧС.
Группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области обследуют места возможного нахождения обломков сбитых БПЛАговорится в сообщении
В результате атаки БПЛА на Сызрань частично обрушился подъезд жилого дома на Астраханской улице. По последним данным, погибли два человека, их тела извлекли из-под обломков. Пострадали 12 жильцов, троих госпитализировали.