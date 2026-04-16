Роспотребнадзор: эпидемиологическая обстановка по чуме в РФ стабильна Роспотребнадзор мониторит случай чумы в США, в России ситуация стабильна

Москва16 апр Вести.Роспотребнадзор отслеживает ситуацию в связи с выявлением случая заболевания чумой в американском штате Аризона, при этом эпидемиологическая обстановка в России остается стабильной, сообщило ведомство в своем канале на платформе MAX.

В 2026 году на территории США в штате Аризона выявлен очередной случай заболевания человека чумой указано в сообщении

На территории России находятся 11 природных очагов этого заболевания, напомнили в ведомстве. Их эпизоотическая активность находится под непрерывным наблюдением специалистов, обстановка в стране оценивается как стабильная.

Каждый год сотрудники подведомственных научных учреждений Роспотребнадзора организуют совместные экспедиции в Казахстане, Монголии и Киргизии. Кроме того, с прошлого года впервые развернуты исследования возбудителя инфекции на Мадагаскаре.

Ранее стало известно о первом случае заражения собаки чумой в городе Санта-Фе. За прошлый год в мире зафиксировано 67 случаев этого заболевания среди людей, что свидетельствует о сохраняющейся глобальной угрозе санитарно-эпидемиологическому благополучию.

В прошлом году вспышки бубонной чумы отмечались в Монголии.