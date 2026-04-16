Роспотребнадзор проводит расследование после отравления детей в Одинцове

Роспотребнадзор начал расследование после отравления в детском саду в Одинцове Роспотребнадзор проводит расследование после отравления детей в Одинцове

Москва16 апр Вести.Эпидрасследование проводится после отравления в детском дошкольном учреждении в подмосковном Одинцове, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Инцидент с заболеванием детей острой кишечной инфекцией произошел в детском саду №23. В настоящее время организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Выданы предписания о временном закрытии учреждения и проведении дезинфекционных мероприятий говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства

Отмечается, что при проверке уже выявлены нарушения санитарных требований на пищеблоках в детском саду.

Причины произошедшего устанавливаются. Для этого проведены обследования заболевших и сотрудников учреждений, исследования смывов с поверхностей, образцов готовой продукции и сырья на широкий спектр возбудителей кишечных инфекций.