Москва16 апрВести.Эпидрасследование проводится после отравления в детском дошкольном учреждении в подмосковном Одинцове, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области.
Инцидент с заболеванием детей острой кишечной инфекцией произошел в детском саду №23. В настоящее время организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
Выданы предписания о временном закрытии учреждения и проведении дезинфекционных мероприятийговорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства
Отмечается, что при проверке уже выявлены нарушения санитарных требований на пищеблоках в детском саду.
Причины произошедшего устанавливаются. Для этого проведены обследования заболевших и сотрудников учреждений, исследования смывов с поверхностей, образцов готовой продукции и сырья на широкий спектр возбудителей кишечных инфекций.