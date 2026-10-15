Москва15 октВести.Российские войска атаковали и поразили инфраструктуру порта Измаил в Одесской области, которая работала на обеспечение нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удар был нанесен беспилотниками.
В результате удара в Одесской области поражена портовая инфраструктура порта Измаил, используемая для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ.говорится в сообщении
Также Минобороны отчиталось о поражении двух сухогрузов, которые доставляли в Одессу имущество ВСУ.