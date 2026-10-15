Российская армия поразила инфраструктуру порта Измаил в Одесской области ВС РФ атаковали работавшую на ВСУ портовую инфраструктуру Измаила

Москва15 окт Вести.Российские войска атаковали и поразили инфраструктуру порта Измаил в Одесской области, которая работала на обеспечение нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар был нанесен беспилотниками.

В результате удара в Одесской области поражена портовая инфраструктура порта Измаил, используемая для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ. говорится в сообщении

Также Минобороны отчиталось о поражении двух сухогрузов, которые доставляли в Одессу имущество ВСУ.