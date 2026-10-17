ВС РФ ударили по крупнейшему металлургическому комбинату на родине Зеленского Российская армия поразила металлургический комбинат в Кривом Роге

Москва17 окт Вести.Российские военные нанесли удар по крупнейшему металлургическому комбинату Украины, который находится в Кривом Роге - родном городе главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, российская армия в ночь на 17 октября нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования и беспилотниками по металлургическим комбинатам и объектам энергетики, которые обеспечивали нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В городе Кривой Рог поражен металлургический комбинат – крупнейшее предприятие металлургической промышленности Украины, обеспечивающее металлопродукцией украинский военно-промышленный комплекс говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в подконтрольных ВСУ городах Запорожье и Кривой Рог прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога.