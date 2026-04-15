Москва15 апр Вести.Российская боевая машина пехоты (БМП) выдержала 12 сбросов в битве на краснолиманском направлении и осталась боеспособной. Ключевые детали военной техники не повредились, подтвердил в беседе с ИС "Вести" боец 144-й дивизии 20-й армии группировки войск "Запад" с позывным Близнец.

БМП получила множественные осколочные повреждения корпуса, но своим ходом смогла выйти в безопасный район.

Поменяли радиатор, двигатель целый был. Заменили башню – и все. Сейчас обварка идет, "мангал" поменяли (антидроновый экран. – Прим. ред.)… Все на ходу. Машина – ласточка, молодец, выехала, выручила. Горела сильно, конечно. Но выехали рассказал Близнец

С юга и запада от Красного Лимана российские штурмовики последовательно берут под контроль главные пути снабжения ВСУ.

С юга и запада от Красного Лимана российские штурмовики последовательно берут под контроль главные пути снабжения ВСУ.