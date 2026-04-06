Москва6 апрВести.Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев с борта Международной космической станции (МКС) в видеообращении поздравили соотечественников с началом Недели космоса.
Это огромное событие не только для ракетно-космической отрасли, но и для всей нашей странысказал Кудь-Сверчков
Космонавт Микаев отметил, что первая Неделя космоса в России проводится в 65-ю годовщину полета человека за пределы Земли. Он вспомнил, как Юрий Гагарин навсегда вписал свое имя в историю всего человечества, проложив людям дорогу к звездам. Не просто так слоганом Недели космоса выбрана фраза "Будущее за теми, кто смотрит вверх".
Именно оттуда, из бескрайних просторов Вселенной, человечество черпает вдохновение для новых открытий и свершений.подчеркнул Микаев
В рамках Недели космоса по всей России пройдет большое количество образовательных, культурных и памятных событий. Роскосмос совместно с рядом министерств и партнеров впервые проведет Российский космический форум и массу других мероприятий, рассказал космонавт Федяев.
В конце 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении ежегодной Недели космоса в РФ. В 2026 году она будет проходит с 6 по 12 апреля.