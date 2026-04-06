Москва6 апр Вести.Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев с борта Международной космической станции (МКС) в видеообращении поздравили соотечественников с началом Недели космоса.

Это огромное событие не только для ракетно-космической отрасли, но и для всей нашей страны сказал Кудь-Сверчков

Космонавт Микаев отметил, что первая Неделя космоса в России проводится в 65-ю годовщину полета человека за пределы Земли. Он вспомнил, как Юрий Гагарин навсегда вписал свое имя в историю всего человечества, проложив людям дорогу к звездам. Не просто так слоганом Недели космоса выбрана фраза "Будущее за теми, кто смотрит вверх".

Именно оттуда, из бескрайних просторов Вселенной, человечество черпает вдохновение для новых открытий и свершений. подчеркнул Микаев

В рамках Недели космоса по всей России пройдет большое количество образовательных, культурных и памятных событий. Роскосмос совместно с рядом министерств и партнеров впервые проведет Российский космический форум и массу других мероприятий, рассказал космонавт Федяев.

В конце 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении ежегодной Недели космоса в РФ. В 2026 году она будет проходит с 6 по 12 апреля.