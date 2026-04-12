Москва12 апр Вести.Судебные приставы 4 года разыскивали Ирину Шейк из-за неуплаты налогов в размере 322 рублей и 23 копеек, однако в итоге исполнительное производство было прекращено, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, долг у супермодели перед налоговой службой образовался в 2018 году, именно тогда ей было доначислено 322 рубля 23 копейки налогов. С учетом пени к настоящему моменту долг вырос до 2 тысяч 52 рублей. В итоге было возбуждено исполнительное производство. Но за четыре года разыскать модель, которая уехала из России в 2000-х годах, так и не удалось.

Производство пришлось приостановить на основании ст.46 ч.1 п.4 - отсутствие у должника имущества, доходов или средств для погашения суммы указывается в сообщении

Издание предполагает, что о своем долге налоговой звезда мировых подиумов даже не знает.

