Минфин США: вложения РФ в гособлигации Штатов в феврале сократились до $26 млн

Российские вложения в гособлигации США в феврале сократились до 26 млн долларов Минфин США: вложения РФ в гособлигации Штатов в феврале сократились до $26 млн

Москва16 апр Вести.Принадлежащий России портфель гособлигаций США за февраль 2026 года сократился до 26 млн долларов с уровня месяцем ранее в 29 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Уточняется, что российский портфель состоит из 23 млн долларов в долгосрочных бумагах и 3 млн – в краткосрочных​​​.

Первое место в списке крупнейших держателей долга США удерживает Япония. Ее вложения за февраль увеличились с 1,23 трлн долларов до 1,24 трлн. Второе место занимает Великобритания с 897,3 млрд долларов в портфеле, а третье – Китай (693,3 млрд долларов).

В ноябре 2025 года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные облигации до 31 млн долларов.