Судью из России впервые с 2021 года допустят до ЧЕ по тяжелой атлетике

Москва5 апр Вести.Впервые начиная с 2021 года представитель российского судейского корпуса допущен к работе на крупном международном соревновании. По информации, предоставленной ТАСС пресс-службой Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), в число арбитров апрельского Чемпионата Европы в Грузии вошла Анна Борыгина.

Борыгина является международным судьей первой категории и членом технического комитета ФТАР. Она имеет обширный опыт работы арбитром на международных турнирах различного уровня.

Континентальное первенство по тяжелой атлетике пройдет в Батуми с 19 по 26 апреля. Примечательно, что российские штангисты впервые начиная с 2021 года будут представлены на чемпионате Европы в полном составе - по восемь атлетов среди мужчин и среди женщин.

В январе этого года исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) разрешил участие спортсменов из России и Белоруссии в юниорских и молодежных соревнованиях с использованием флагов и гимнов стран.