Москва19 мая Вести.Вооруженные силы Украины атакуют Брянскую область с помощью дронов с боевой частью до 100 кг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бойца с позывным Пабло.

В распоряжении агентства оказалась видеозапись, на которой старший расчета "Лис" по противодействию БПЛА рассказал об интенсивности атак противника.

Идут ударные беспилотники типа "Чайка", "Лютый", боевая часть может доходить до сотни кг отметил военный

По словам Пабло, за 1,5 месяца у расчета около 60 сбитых дронов ВСУ. Он также рассказал, что после окончания обучения сразу же заступил на боевое дежурство.

Ранее сообщалось, что территория Брянской области подверглась атакам со стороны ВСУ. В результате налета украинских FPV-дронов был ранен один мирный житель.