Россия в первом квартале 2026 года увеличила экспорт пшеницы на 14% РФ в первом квартале 2026 года экспортировала свыше 9,1 млн тонн пшеницы

Москва22 апр Вести.РФ в первом квартале 2026 года экспортировала свыше 9,1 млн тонн пшеницы, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт".

Прибыль при этом выросла на 9%, до $2 млрд. Основным покупателем российской пшеницы стал Египет, импортирующий до четверти от совокупного объема продукции. На втором месте расположилась Турция, а на третьем – Судан. В пятерку также вошли Кения и Израиль.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года Россия сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы, при этом собрав 91 миллион тонн урожая.