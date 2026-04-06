Россиянам рассказали об оформлении больничного листа без заболевания

Москва6 апр Вести.Граждане России обладают законным правом на получение листка нетрудоспособности в ряде ситуаций, не связанных с их собственным состоянием здоровья.

Об этом сообщил начальник отдела обучения и развития персонала Российского университета дружбы народов (РУДН) Артем Саевский в беседе с РИА Новости.

Эксперт пояснил, что законодательство предусматривает несколько оснований для официального освобождения от работы без фактического наличия болезни у самого сотрудника. Например, в случае необходимости обеспечения ухода за заболевшим членом семьи.

По словам Саевского, документ о временной нетрудоспособности может быть выдан при прохождении определенных медицинских процедур, которые должны временно ограничить физическую возможность человека выполнять свои трудовые функции.

Он также указал на право родителя оформить больничный в период действия карантина в дошкольном образовательном учреждении, которое посещает его ребенок в возрасте до семи лет.

Ранее в Госдуме рассказали об изменениях выплат за больничные с 1 июля.