Эксперт Шумейко предупредил о рисках сдачи жилья в аренду без уплаты налогов

Россиянам становится все сложнее сдать жилье в аренду без отчислений в ФНС

Москва11 апр Вести.Федеральная налоговая служба (ФНС) активно берется за россиян, нелегально сдающих жилье в аренду, рассказал эксперт по налогам Дмитрий Шумейко.

По его словам, сегодня скрыть доход от сдачи квартиры в "темную" стало гораздо сложнее, поскольку ФНС активно сопоставляет данные банков, объявлений, показания арендаторов и обращения соседей.

Главная ошибка собственника — рассчитывать, что такой доход останется незамеченным. На практике налоговая видит и денежные потоки, и объявления, и поведение арендаторов приводит "Газета.ru"слова Шумейко

Он отметил, что легализация доходов от аренды сегодня обходится "дешевле, чем штрафы, доначисления и возможные блокировки счетов".

Эксперт напомнил, как собственник может избежать правовых последствий и сделать свой доход официальным. Для этого арендодатель должен выбрать один из нескольких налоговых режимов: уплату НДФЛ 13% или 15% с подачей 3-НДФЛ, самозанятость (4% при сдаче физлицам и 6% — юрлицам) или ИП на УСН (6% с дохода или 15% с прибыли), указал Шумейко.

