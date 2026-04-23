Посольство: гражданка РФ пострадала в железнодорожной аварии в Дании

Москва23 апр Вести.Утром 23 апреля в Дании произошло серьезное железнодорожное происшествие. Среди пострадавших – гражданка РФ, сообщило посольство России в Дании.

Авария произошла примерно в 30 километрах к северу от Копенгагена в четверг. На Грибсковской железной дороге столкнулись два поезда. 17 человек пострадали. Из них пятеро – в критическом состоянии. Остальные получили незначительные травмы.

По оперативно переданным датской полицией в посольство сведениям, среди пострадавших была гражданка России сообщили дипломаты в Telegram-канале

Россиянку госпитализировали в центральную больницу Копенгагена. После оказания необходимой медицинской помощи ее выписали из больницы. Посольство находится на связи с учреждением.

Полиция начала несколько расследований по факту аварии, комиссия по расследованию ЧП осматривает место происшествия. Причины столкновения пока не называются.